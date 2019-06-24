مساعد الزامل رئيسا للقادسية السعودي لأربع سنوات

أعلن نادي القادسية، أحد أندية دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين، تعيين مساعد الزامل رئيسا لمجلس الإدارة خلال السنوات الأربع المقبلة.



وأوضح القادسية عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" أن "الجمعية العمومية للنادي تنصب مساعد الزامل رئيسا لمجلس الإدارة لمدة أربع سنوات مقبلة".



وهبط القادسية إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم المنصرم، بعد أن حل في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين.



ويعمل مجلس إدارة القادسية على تدعيم صفوف الفريق الكروي بشكل مميز، من أجل المنافسة بقوة في الموسم المقبل، والعودة إلى دوري المحترفين مرة أخرى.