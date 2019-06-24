انتهاك بحري إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية

واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لا سيما القرار رقم 1701.



وأفادت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها اليوم، أن: "زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالي 100 متر، ولمدّة 5 دقائق، وألقى قنبلة صوتية داخل المياه اللبنانية".



وأشار البيان إلى أنه "تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ".