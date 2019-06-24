الإثنين 24/يونيو/2019 - 07:43 م
انتهاك بحري إسرائيلي للمياه الإقليمية اللبنانية
dostor.org/2685732
واصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاكه للسيادة اللبنانية والقرارات الدولية المتعلقة بهذا الشأن لا سيما القرار رقم 1701.
وأفادت قيادة الجيش اللبناني، في بيان لها اليوم، أن: "زورقًا حربيًا تابعًا للعدو الإسرائيلي انتهك المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة لمسافة حوالي 100 متر، ولمدّة 5 دقائق، وألقى قنبلة صوتية داخل المياه اللبنانية".
وأشار البيان إلى أنه "تجري متابعة موضوع الانتهاك بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان ".