بايرن ميونخ يزاحم ميلان على ضم نجم شتوتجارت الألماني

يكثف بايرن ميونخ الألماني جهوده في سوق الانتقالات، لتعزيز صفوف الفريق بمدافع جديد، بعد رحيل ماتس هوميلز إلى بوروسيا دورتموند.



ووفقًا لصحيفة "كيكر" الألمانية، فإن بايرن يسعى جاهدًا للظفر بتوقيع أوزان كاباك، مدافع شتوتجارت، هذا الصيف.



ويأمل النادي البافاري الحصول على خدمات المدافع التركي الشاب، البالغ من العمر 19 عامًا، مقابل 15 مليون يورو.



ويرغب المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش في تعزيز خط دفاعه بضم كاباك، لا سيما بعد رحيل هوميلز، واقتراب جيروم بواتينج من المغادرة أيضًا.



وتأتي هذه المحاولات في ظل أنباء، تفيد بقرب انتقال مدافع شتوتجارت إلى ميلان الإيطالي، الذي دخل في مفاوضات جادة لضمه.



يذكر أن كاباك انضم إلى صفوف شتوتجارت - الذي هبط لدوري الدرجة الثانية الألماني - في ينايركانون الماضي، لينجح في الظفر مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب صاعد بالبوندسليجا.