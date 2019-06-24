القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
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الإثنين 24/يونيو/2019 - 07:37 م

فى إطار اجتماعات «2+2».. شكرى يعقد جلسة مباحثات مع نظيره الروسي

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكرى
dostor.org/2685718

عقد وزير الخارجية سامح شكرى اليوم، جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية روسيا الاتحادية سيرجى لافروف، وذلك فى إطار اجتماعات صيغة "2+2" بين وزيرى دفاع وخارجية البلدين، والتى تعقد على نحو منتظم للمرة الخامسة.

وبحث الوزيران سبل تطوير العلاقات الثنائية فى كافة المجالات، بالإضافة إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزير سامح شكرى استهل اللقاء مؤكدا على الزخم الذى تشهده العلاقات المصرية الروسية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى روسيا فى أكتوبر الماضى، وما أسفرت عنه من نتائج مثمرة، ومشددا على اهتمام مصر بمتابعة نتائج هذه الزيارة، بما يعكس حجم وطبيعة العلاقات التاريخية التى جمعت بين مصر وروسيا طوال العقود الماضية، والتى طالما تميزت بالاحترام المتبادل والحرص على تحقيق المصالح المشتركة بين الشعبين.

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