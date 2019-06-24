علاء مرسي يشارك جمهور الإمارات العرض الأول لـ"قهوة بورصة مصر"

بحضور النجم المصري علاء مرسي والمخرج أحمد نور، تستضيف الإمارات غدًا العرض الأول للفيلم المصري "قهوة بورصة مصر"، تمهيدًا لعرضه جماهيريًا بعد غد بدور العرض الإماراتية والخليجية، تزامنًا مع عرضه الأول في مصر.



تدور أحداث الفيلم في إطار درامي اجتماعي متناولًا العادات والتقاليد المصرية المختلفة، وما يتعرض له المجتمع المصري من إرهاب عقلي وديني وإنساني، وذلك من خلال مجموعة من الأشخاص التي تتلاقى حيواتهم داخل أحد المقاهي. فيلم "قهوة بورصة مصر" هو فيلم مناسب لجميع الأعمار، وهو فيلمإجتماعي كوميدي يُلامس مشاعر كل بيت عربي ويروي حكايات ما بين أب وابنه وجار وجاره وحبيب وحبيبته وشخص يحاولأن ينتهز براءة بنت صغيرة في العمر وأيضًا شجاعة أولاد البلد. بالرغم أن الفيلم مصري لكن شارك فيه فنانيين من مُختلف الوطنالعربي مثل السعودية، الكويت، العراق، تونس وغيرها من الدول العربية.



يحكي صناع الفيلم قصة كلمة "بورصة" وحكاية "قهوة بورصة مصر" في النص التالي:



"زمان وتقريبًا من كُنّا بنقول على القهوة "بورصة"



ونقصد بيها.. قهوة عتيقة في وسط قلب البلد.. وبتحكي إيه.. يمكن حكاية بلد..



حيطان قديمه.. أصوات كثير



يمكن يتهيألك إنك بتسمع صوت قديم جاي من بعيد



صوت أم كلثوم بيصدح ليلة خميس..



على القهوة قاعد الفقير جنب الغني.. اللي بيحكي واللي بيشكي.. واللي تسمع ضحكته



وسط الدموع.. واللي طايح في الخلايق.. وكتير وكتير..



وصاحبها قاعد بينفخ أصله ورثها من قديم عن أبوه وجد جده..



هل ياتري عارف قيمتها.. ولا يمكن نسي المكان ده يبقى إيه..



وسمسار اراري جاي وواثق إنه شاري..



وفي ركن قاعد هاتلاقيه قلب المكان.. أديب مفكر عينه بترصد من سنين..



زي ما يكون اتولد يوم عيد ميلادها



وجاه النهارده ومسك القلم يحكي حكايات كل الي شافه،



كل ضحكة وكل دمعة يمكن يكون هو بكاها قبل الزبون.."





يجمع العمل نخبة كبيرة من الفنانيين العرب على رأسهم علاء مرسي، حسن حسني، لطفي لبيب، مصطفى قمر، صلاح عبدالله، مدحت تيخا، محمد لطفي،حسام الجندي، هاجر الشرنوبي، محمد جمعة، كلوديا، ساندي، رانيامحمود ياسين، إيناس النجار، نجوى فؤاد، عبدالله مشرف، علي حميدة، حسنعبدالفتاح، شريف باهر، مروه عبدالمنعم، ريكو، المطربة هند طاهر، محمد طاحون،صبري عبدالمنعم، حنان سليمان، أحمد صيام، علي حمدي، جمال حجازي، ياسرزنكلوني، والوجوه الجديدة الصاعدة، الموهبة السعودية محمد سندي، يحى فوده، هشام شرف، محمد علاء مرسي، مريم صبري عبدالمنعم، أحمد وهبه، محمود قنديل،عبدالرحمن داغر، حنان مرصاوي، محمد ناجي، علي خيري، محمد ناجي وأنصاريناجي.الفيلم من تأليف غادة حفني وعلاء مرسي وإخراج أحمد نور. ويقدم المطرب مصطفى قمر أحد أبطال الفيلم، أغنية مميزة ضمن أحداث الفيلم بعنوان "قهوتنا".



يعرض الفيلم بدور العرض الإماراتية والخليجية، وبعض الدول العربية ابتداءً من مساء الخميس المقبل.