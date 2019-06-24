مدرب بنين يتوقع هزيمة منتخب بلاده أمام غانا

أكد الفرنسي ميشيل دوساييه، المدير الفني لمنتخب بنين، أن المباراة التي تجمع بين فريقه وغانا غدًا الثلاثاء بالجولة الأولى للمجموعة السادسة ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، ستكون قوية للغاية.



وأوضح مدرب بنين في المؤتمر الصحفي التقديمي للقاء الذي أقيم بإستاد الإسماعيلية، أن فريقه يضم وجوهًا واعدة، تنقصها بعض الأمور للمنافسة بقوة، مؤكدًا أن المباراة ستكون تحديًا له وللمنتخب.



ورشح دوساييه، منتخب غانا لبلوغ نهائي أمم أفريقيا 2019 مؤكدًا أن المنافسة صعبة للغاية ولكنه سيبحث عن تحقيق نتيجة إيجابية أمامه.



وأوضح أن اللاعبين بذلوا مجهودًا كبيرًا في التدريبات مؤكدًا أن غياب القائد ستيفن سيسيجنون، سيكون ضربة قوية لبنين ولكنه سيحاول التقليل من تأثيرها.



وأكد أن المنتخب البنيني يبحث عن المنافسة بقوة على التأهل للدور الثاني.