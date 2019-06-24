الأربعاء.. محمد فتحي يناقش"لم ينجح أحد" بالنيل الثقافية

يستضيف الإعلامي خالد منصور القاص والروائي محمد فتحي، في مناقشة لمجموعته القصصية"لم ينجح أحد" وذلك يوم الأربعاء المقبل في تمام الرابعة والنصف ضمن حلقات برنامج كلمات والذي يذاع على شاشة النيل الثقافية.



تضم المجموعة 32 قصة تدور حول مواقف متنوعة، تعكس بانوراما الحياة بكل تفصيلاتها وأبعادها، بكل لحظاتها الدرامية القاسية وكل لحظاتها المفرحة الحانية، وكيف أن هذه اللحظات رسبت في مادة "الخلود" وفي مادة "الأفضل" لأن دوام الحياة واستمرارها لا يحقق الخلود بطبيعة الحال، ولا يصل أبدا إلى الأفضل. ويلاحظ أن أبطال هذه المجموعة يبدون قريبين من أشخاص ربما نعرفهم، بل انه ليخيل للقارئ أنه يمكن أن يقابل أيا منهم في أي لحظة.



تأتى قصص هذه المجموعة في مفارقة غريبة لعنوانها وعلى خلاف ما يعتقد القارئ، وتركز المجموعة بعمق مكثف على لقطات حياتية متنوعة، فهناك زوج يبحث عن علاج لزوجته.. وأم تبحث عن راحة طفلها، لا تدرى مايخبئه لهما القدر.. وطرف يقدم عرضًا رائعًا لطرف آخر، يدرك بيقين أن العرض جاء متأخرًا.. وآخر يضحك حتى البكاء.. وتتضافر تلك اللقطات فى نسيج رائع يترسم أعماق الإنسان وآفاق الحياة المترامية، مؤكدة وجود فرصة للنجاح".



محمد فتحي.. كاتب وأكاديمي مصري. مدرس بقسم الإعلام جامعة حلوان، سيناريست شارك في كتابة بعض أعمال دراما (الست كوم) مثل (تامر وشوقية) و(العيادة(، كتب للأطفال في مجلات (باسم – العربي الصغير – ماجد).



صدر له رواية قصيرة " شيء من الحب" 2006،، وثلاث مجموعات قصصية "بجوار رجل أعرفه" 2008، والتي حصلت على جائزة ساويرس الثقافية للقصة القصية عام 2009، " محاولة أخيرة لقتل بوجي" 2011، "الخاسر" 2013، ومختارات قصصية "لم ينجح أحد" 2017، سلسلة قصص حيوانات البحر والمزرعة والغابة: 15 قصة للأطفال، سلسلة "انت البطل" بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي وبمشاركة من نجم المتخب المصري وفريق ليفربول محمد صلاح 2019.



بالإضافة للعديد من الكتب الساخرة والمقالات ومنها "دعاة يحكمون عقول المصريين" 2009، "ليك شوق في حاجة " 2009، "دمار يا مصر" 2009، "مصر من البلكونة" 2009، الحارة المزنوقة" 2013، "نامت عليك حيطة: سيرة شبه ذاتية" بالاشتراك مع نهى محمود 2009، "مصر وخلاص" 2011، " كان فيه مرة ثورة" 2011، "في العضل" 2012، " ولاد الناس الكويسين" 2013، "كتالوج المصريين" 2014.