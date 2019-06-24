روسيا تتمسك بضرورة الانتظار قبل حسم مصير قرار "أوبك بلس" خفض إنتاج النفط

أكدت روسيا تمسكها بموقفها الداعي إلى "الانتظار" قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبل قرار الدول النفطية المشاركة فيما يسمى تجمع "أوبك بلس" خفض إنتاجها بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا والذي ينتهي العمل به بنهاية يونيو الحالي.



وقال وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" للصحفيين في مدينة سان بطرسبرج الروسية اليوم الاثنين "نحتاج إلى انتظار اجتماع قادة مجموعة العشرين" في اليابان في نهاية الأسبوع الحالي، مضيفا "سنرى ما ستتم مناقشته هناك، وكيف سيتطور الموقف الاقتصادي"، مشيرا إلى أن وزارة الطاقة مازالت تجري محادثات مع شركات النفط الروسية بشأن الخيارات المتاحة بالنسبة لاتفاق "أوبك بلس".



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن تصريحات "نوفاك" تأتي قبل نحو أسبوع من الموعد المقرر لاجتماع دول منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والدول النفطية الحليفة في العاصمة النمساوية فيينا لتحديد مصير اتفاق خفض الإنتاج، مضيفة، أنه في حين تقول المملكة العربية السعودية إن الجزء الأكبر من خفض الإنتاج في يد دول "أوبك" مع بعض التعديلات المحتملة للدول غير الأعضاء في "أوبك"، فإن روسيا وهي من الدول المهندسة لاتفاق خفض الإنتاج الحالي، تراجعت عن الالتزام بالاتفاق بسبب اختلاف واجهات النظر مع شركات النفط الروسية بشأن فوائد التعاون مع "أوبك".



وذكرت بلومبرج أن شركة "روسنفط بي.جيه.إس.سي" أكبر منتج للنفط في روسيا تعارض تمديد اتفاق خفض الإنتاج، لأنه أدى إلى تراجع حصتها من السوق، لصالح الشركات الأمريكية، في حين تؤيد شركات روسية أخرى مثل "لوك أويل" و"جازبروم نفط" تمديد الاتفاق الذي ساعد في استقرار أسعار الخام.



وقال "نوفاك" إن دول "أوبك بلس" تحتاج إلى معرفة اتجاهات الطلب على النفط في العالم خلال النصف الثاني من العام الحالي وكذلك وتيرة النمو المتوقعة للاقتصادات الكبرى في العالم وتأثير العقوبات الأمريكية على إيران وفنزويلا قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن مصير اتفاق خفض الإنتاج.