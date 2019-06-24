"المرأة العربية" تشيد برفع نسبة التمثيل في المجلس الوطني بالإمارات

أشادت منظمة المرأة العربية، بالقرار الذي أصدره الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، مؤكدة أنها خطوة كبيرة نحو التمكين السياسي للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وأعربت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية ببالغ سرورها لهذا القرار وبفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي يعزز من وضع المرأة وتمكينها السياسي ويجعل من التجربة البرلمانية لدولة الإمارات نموذجًا يحتذى به في التجارب البرلمانية الحديثة حول العالم، خاصة فيما يتعلق بعملية التمكين السياسي للمرأة.