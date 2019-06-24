كريستال بالاس يرفض عرض يونايتد لشراء وان بيساكا

رفض نادي كريستال بالاس الإنجليزي عرضًا جديدًا من مانشستر يونايتد للتعاقد مع ظهيره الأيمن الشاب آرون وان بيساكا، بسبب "غياب الواقعية" في بعض بنود التعاقد المعروضة.



وتبعًا لصحيفة "جارديان" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد الذي قوبل عرضه الأول بالرفض قبل أيام، تقدم بعرض جديد، تضمن حصول كريستال بالاس على 35 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى حوافز إضافية بقيمة 15 مليون جنيه إسترليني.



وأضافت الصحيفة البريطانية أن الحوافز المعروضة تضمنت دفع مبلغ إضافي في حالة تتويج مانشستر يونايتد بدوري أبطال أوروبا في المستقبل، وهو ما اعتبرته إدارة كريستال بالاس بندًا "غير واقعي".



وتألق وان بيساكا البالغ من العمر 21 عامًا بشكل ملفت بقميص كريستال بالاس، حيث فرض نفسه على التشكيل الأساسي خلال الموسم الماضي، ليصبح أبرز الأسماء المرغوبة من الأندية الإنجليزية الكبرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.