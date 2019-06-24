بيبي ينتقل إلى باريس سان جيرمان قد يرتبط بموقف نيمار

أكدت صحيفة"لو باريسيان" أن الإيفواري نيكولا بيبي نجم فريق ليل الفرنسي لن ينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان، رغم انفتاح اللاعب تجاه الاستمرار في الأراضي الفرنسية، إلا أن الموقف قد يتغير في حالة رحيل البرازيلي نيمار، نجم فريق العاصمة الفرنسية.



وأصبح بيبي أحد أهم الأسماء التي خطفت الأضواء خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث تأكد رحيله عن صفوف ليل، وأكدت تقارير فرنسية أن نادي غنترناسيونالي الإيطالي مستعد لدفع 90 مليون يورو مقابل الفوز بخدماته.



كما يهتم نادي أتلتيكو مدريد الإسباني بالتعاقد مع بيبي، لتعويض رحيل الفرنسي أنتوان جريزمان نجم الفريق، والذي أكد رسميًا أن مسيرته انتهت مع نادي العاصمة الإسبانية.



وذكرت "لو باريسيان" أن مصدرًا بنادي ليل أكد أن بيبي لن ينتقل إلى صفوف باريس سان جيرمان، إلا أن المصدر ذاته أضاف أن رحيل نيمار قد يبعثر أوراق اللعبة، ويجعل انتقال بيبي إلى صفوف نادي العاصمة خيارًا واردًا.



وتألق بيبي الذي يشارك مع منتخب بلاده في نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالأراضي المصرية بشكل ملفت خلال الموسم المنقضي، حيث سجل 22 هدفًا وصنع 11 في منافسات دوري الدرجة الأولى الفرنسي.