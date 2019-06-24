الخميس.. مناقشة "ثقافة العرب في الجاهلية" لمهند عميرة بحزب التجمع

يستضيف حزب التجمع بمقره بميدان طلعت حرب حفل مناقشة كتاب "ثقافة العرب في الجاهلية" للكاتب والباحث الأردني مهند عميره وذلك يوم الخميس المقبل في تمام السابعة مساءً.



يناقش الكتاب د.شريف الجيار، أستاذ النقد والأدب المقارن بآداب بني سويف والرئيس السابق لقطاع النشر بالهيئة العامة للكتاب، ود.محمد سليم شوشة، أستاذ بقسم الدراسات الأدبية في كلية دار العلوم بجامعة الفيوم، ويدير المناقشة أ. بشري عبد المؤمن الشاعر والصحفي في مجلة الهلال وجريدة الطريق وبعض المواقع العربية، وذلك تحت إشراف الناقد سيد شومان رئيس اللجنة الثقافية بحزب التجمع.



يتصدى "عميره" في كتابه لإنارة النقاط المظلمة في حياة عرب الجاهلية، وللتعرف على ثقافتهم ومعتقداتهم التي قادت سلوكهم لقرن ونصف من الزمان، وذلك بدراسة إرثهم الشعري وتحليله، من خلال أبعاد الثقافة المختلفة.