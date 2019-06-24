آرسنال يزاحم توتنهام في معركة ضم سيبايوس

دخل آرسنال الإنجليزي في منافسة مع نظيره توتنهام على صفقة ضم داني سيبايوس لاعب ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



أكدت صحيفة ميرور أن آرسنال اقتحم الصفقة التي قد تكلف خزينة النادي 45 مليون جنيه استرليني في ظل سعي اللاعب الإسباني للخروج من ريال مدريد خلال الموسم المقبل.



صاحب الـ22 عامًا انضم إلى صفوف ريال مدريد مطلع موسم 20172018 قادمًا من ريال بيبتس الإسباني، وخلال موسمين لعب سيبايوس 56 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 5 أهداف وصنع اثنين.



وبحسب ما ذكرته ميرور نقلًا عن آس الإسبانية فإن سيبايوس يسعى للخروج على سبيل الإعارة قبل بداية الموسم المقبل، إلا أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد قد يسمح له بالرحيل النهائي.



وأبدى توتنهام اهتمامًا باللاعب الإسباني الشاب، وبدأ بالفعل المفاوضات مع ريال مدريد لاستعارة اللاعب مع وضع بند الشراء.



على الجانب الآخر فقد انضم آرسنال إلى السباق للتوقيع مع لاعب ريال مدريد وسيكون النادي على استعداد لتلبية سعره بعد بيع بعض نجوم الجانرز.