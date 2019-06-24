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الإثنين 24/يونيو/2019 - 06:15 م

كوالكوم الأمريكية تواجه غرامة جديدة من الاتحاد الأوروبي

كوالكوم الأمريكية
dostor.org/2685567

تواجه شركة أشباه الموصلات الأمريكية "كوالكوم" عقوبة الغرامة من الاتحاد الأوروبي للمرة الثانية خلال عام، بعد أن قررت المفوضية الأوروبية تغريم الشركة الأمريكية 997 مليون يورو (1.13 مليار دولار) بدعوى عرقلة وصول المنافسين إلى شركة "آبل" الأمريكية للإلكترونيات.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة القول إن قرار الغرامة الأوروبية الجديد سيصدر خلال الشهر المقبل، لتصبح "كوالكوم" أحدث شركة تكنولوجيا أمريكية تواجه غرامة كبيرة من جانب مفوضة شئون المنافسة ومكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي "مارجريت فيستاجر" بدعوى انتهاك قواعد المنافسة في السوق الأوروبية.

ومن المقرر أن تترك "فيستاجر" منصبها الأوروبي الحالي في وقت لاحق من العام الحالي. وكانت المفوضة الأوروبية قد غرمت "جوجل" الأمريكية أكثر من 9 مليارات دولار وأمرت "أبل" بدفع ما يزيد على 14 مليار يورو لسلطات الضرائب في عدة دول أوروبية.

وفي مايو الماضي قالت "فيستاجر" إنها لم تنجز مهمتها بعد في التصدي للممارسات الاحتكارية من جانب شركات التكنولوجيا والإلكترونيات العملاقة، مشيرة إلى اعتزامها إجراء تحقيقات جديدة بشأن نشاط "أبل" و"جوجل" و"أمازون".

وتستهدف تحقيقات المفوضية الأوروبية الحالية مع "كوالكوم" نشاطها في إنتاج وتوريد رقائق الجيل الثالث من الهواتف المحمولة والتي تم بيعها خلال الفترة من 2009 إلى.2011 وتعتقد السلطات الأوروبية أن الشركة الأمريكية باعت هذه الرقائق إلى العملاء بأقل من التكلفة لإجبار شركة "إيسيرا" المملوكة حاليا لشركة "نفيديا كورب" على الخروج من السوق.

واتخذ الاتحاد الأوروبي إجراء غير معتاد عندما قدم شكوى إضافية إلى "كوالكوم" في الأسبوع الماضي بشأن اختبار "التكلفة-السعر" الذي تستخدمه الشركة الأمريكية ويظهر التكلفة أقل كثيرا من سعر البيع.

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