ريال مدريد يستهدف نجم منتخب باراجواي بعد تألقه في كوبا أمريكا

أفادت تقارير صحفية أرجنتينية أن نادي ريال مدريد يستهدف التعاقد مع نجم منتخب باراجواي، ميجيل ألميرون، لاعب نيوكاسل الإنجليزي.



ألميرون يقدم مباريات رائعة مع منتخب بلاده في بطولة كوبا أمريكا، خاصة بعد تألقه أمام الأرجنتين ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.



قناة "TYC Sports" الأرجنتينية، أن ريال مدريد يرغب في التعاقد مع صاحب الـ25 عامًا، بعد تألقه مع باراجواي ونيوكاسل، ليكون بديل خاميس رودريجيز الذي يقترب من نابولي الإيطالي.



ألميرون تلقى إصابة مع نيوكاسل في أبريل الماضي لكنه استطاع أن يعود خلال بطولة كوبا أمريكا ويقدم الأداء المميز الذي لفت أنظار النادي الملكي.