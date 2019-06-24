جاتوزو مرشح لخلافة بينيتز في نيوكاسل

دخل جينارو جاتوزو، المدير الفني السابق لفريق ميلان الإيطالي، على قائمة المرشحين لخلافة الإسباني رافائيل بينيتز في تدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.



وتولى بينيتز تدريب نيوكاسل لـ3 مواسم ونصف الموسم، قبل أن يعلن نيوكاسل رحيله عن تدريب الفريق، الإثنين، بعد الفشل في التوصل لاتفاق على تجديد تعاقده الذي ينتهي نهاية الشهر الحالي.



وقالت شبكة "سبورت ميدياست" الإيطالية إن جاتوزو ينافس البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، على الفوز بمنصب المدير الفني في الموسم المقبل.



وتولى جاتوزو تدريب ميلان في الموسمين الأخيرين، وفشل في قيادته للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا في كلا الموسمين، لتستقر إدارة النادي على الإطاحة به من منصب المدير الفني مع نهاية الموسم الماضي.



يُذكر أن نيوكاسل حصل على المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.