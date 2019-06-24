شقيق جاريد كوشنر يتزوج من عارضة أزياء معادية لترامب

زف جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، شقيقه الأصغر جوشوا، قبيل توجهه إلى البحرين لترأس "ورشة المنامة"، الشق الاقتصادي من "صفقة القرن".



واحتفل جوشوا كوشنر (33 عاما) بزفافه يوم الخميس الماضي من عارضة الأزياء كارلي كلوس (26 عاما)، في حفل يهودي حميم اقتصر على 80 مدعوا، في شمال ولاية نيويورك، وفق ما ذكرت مجلة "بيبول".



حضرت ايفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته، برفقة زوجها جاريد وأولادهما الثلاثة، بالإضافة إلى أهل العروسين والاصدقاء المقربين.



ولفتت مجلة بيبول" إلى أن كارلي اعتنقت الديانة اليهودية في يونيو الجاري، كي تتمكن من الزواج من جوشوا، الذي فضل على عكس أشقائه جاريد ونيكول، عدم الانخراط في أعمال العائلة التي تنصب على الاستثمار العقاري. وفضل توجيه أعماله إلى التكنولوجيا، فأسس شركة "ثرايف كابيتال" التي استثمرت في عدد من المشروعات التكنولوجية، على رأسها موقع إنستغرام.



وكانت إيفانكا ترامب أيضا قد اعتنقت اليهودية قبل أن تعقد قرانها في عام 2009، وقد درست مع الحاخام الأرثوذكسي المقيم في نيويورك، هاسكل لوكستاين.



من الجدير ذكره أن كلوس، دعمت علنا ​​المرشحة الديموقراطية في الانتخابات الرئاسية عام 2016، هيلاري كلينتون، كما حضرت المسيرة النسائية بعد تنصيب دونالد ترامب مع خطيبها.



وقالت كلوس في وقت سابق لمجلة "بيبول" "نتشارك أنا وجوشوا الكثير من القيم الليبرالية نفسها التي ترشد حياتنا والأشياء التي ندافع عنها".



ومن المقرر أن يترأس جاريد كوشنر غدا، "مؤتمر البحرين" لتشجيع الاستثمار بالمناطق الفلسطينية"، الذي وصفه مراقبون بأنه "زفاف بلا عريس"، إثر رفض الفلسطينيين المشاركة فيه.