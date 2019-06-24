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الإثنين 24/يونيو/2019 - 06:09 م

وزير خارجية عمان يبحث مع مسؤول أمريكي القضايا الإقليمية والدولية

يوسف بن علوي بن عبدالله
يوسف بن علوي بن عبدالله
أ ش أ
dostor.org/2685554

بحث الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله مع كبير مستشاري السياسات والمبعوث الخاص لوزير الخارجية الأمريكي لشؤون إيران براين هوك، عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم الاثنين، أن الجانبين بحثا - خلال اللقاء - سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما المشتركة، مؤكدين أهمية الحوار والتعاون بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

و من جانبها نفت وزارة الخارجية العمانية ما تم تداوله إعلاميا بشأن قيام السلطنة بنقل رسالة أمريكية إلى الحكومة الإيرانية حول حادثة إسقاط الطائرة الأمريكية يوم الخميس الماضي،مؤكدة عدم صحته.

وقالت الخارجية في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية "أونا" اليوم الاثنين "إن السلطنة تتابع باهتمام بالغ التطورات الحالية في المنطقة وتأمل من الجانبين الإيراني والأمريكي ضبط النفس وحل المسائل العالقة بينهما عبر الحوار".

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