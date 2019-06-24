الذهب يرتفع لأعلى مستوى في 6 سنوات

صعدت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الإثنين، ليربح أكثر من 16 دولارا ويظل عند أعلى مستوى في نحو 6 سنوات مع النظرة الحذرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.



ويتجه المعدن الأصفر لحصد مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي مع تزايد الطلب على الذهب على خلفية الإشارات الحذرة من البنوك المركزية الكبرى والتوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.



وسجل الذهب مكاسب قوية في الأسبوع الماضي ليكسر حاجز الـ1400 دولار للأوقية للمرة الأولى في نحو 6 سنوات.



ويتلقى المعدن الدعم كذلك من أداء الدولار الأمريكي المظلل باللون الأحمر على خلفية آمال حل التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين حول العالم وسط ترقب لقاء بين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني في قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق من هذا الشهر.



وارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1% أو ما يوازي 13.70 دولار ليصل إلى 1413.80 دولار للأوقية.



كما زاد سعر التسليم الفوري بنحو 1.2% أو 16.76 دولار في تمام الساعة 3:29 مساءً بتوقيت جرينتش، مسجلًا 1416.39 دولار للأوقية.



وخلال الفترة نفسها، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% مسجلًا 96.0623.