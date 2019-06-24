القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
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الإثنين 24/يونيو/2019 - 06:02 م

معهد المشورة بالدقي يطلق دورة "ابني متميز" 30 يونيو المقبل

معهد المشورة بالدقي
تريزة شنودة_جرجس صفوت
dostor.org/2685542

يطلق معهد مشورة الدقى بكنيسة السيدة العذراء مريم دورة جديدة لأطفال المرحلة الإبتدائية بعنوان "ابني متميز" في الفترة من 30 يونيو الجاري حتى 18 أغسطس المقبل.

وتهدف الدورة إلى تنمية شخصية الطفل والمساهمة في نضج الأطفال، لكي يكون لهم شخصية متوازنة ليس بها عيوب بالشخصية وعندهم ثقة بالنفس وتأثير ذلك على العلاقة مع الله والنفس والأخر.

وتخاطب الدورة أطفال المرحلة الابتدائية من سن (٧سنوات الى ١١سنه)، كما تناقش موضوعات أهم هدية أقدمها لطفلي وكيفية تسديد احتياجات الأطفال النفسية، كما تساهد الدورة في تعليم الأطفال على استكشاف الذات والتعبير عن النفس وزيادة الاستبصار بالذات واكتشاف من أنا والتعبير عن المشاعر بحرية.⁩

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