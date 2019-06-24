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الإثنين 24/يونيو/2019 - 06:01 م

عصام الأمير رئيسا للجنة تحكيم الأعمال الدرامية بمهرجان الإذاعات العربية

عصام الأمير رئيسا
حسن أمين
dostor.org/2685538

وصل إلى تونس عصام الأمير مستشار رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام حاليًا، ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون والقائم بمهام وزير الإعلام سابقا، لتولي مهمة رئاسة لجنة تحكيم الأعمال الدرامية بالدورة العشرين لمهرجان اتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول العربية.

وجاء اختيار عصام الأمير لتولي مهمة رئاسة لجنة تحكيم الأعمال الدرامية بالمهرجان بناء على اختياره من قبل قيادات الاتحاد لرئاسة اللجنة التي تستمر أعمالها لمدة أسبوع للعام الثاني علي التوالي حيث كان الأمير رئيسا لنفس اللجنة في الدورة السابقة.

وبالإضافة إلى ذلك يحضر الإعلامي عصام الأمير احتفالات العيد الخمسين لاتحاد إذاعات الدول العربية، الذي سيتم خلاله تكريم عدد من رموز الاعلام العربي.

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