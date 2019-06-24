سان جيرمان يعرض على يونايتد استبدال بوجبا بنيمار

عرض نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على مانشستر يونايتد استبدال النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق الفرنسي ببول بوجبا لاعب وسط الشياطين الحمر.



وقالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن إدارة سان جيرمان قد فتحت باب التفاوض مع يونايتد بشأن إمكانية التعاقد مع نجم الوسط الفرنسي حيث إنها تريد منحهم نيمار في صفقة تبادلية.



من جابنها، لا تبدو إدارة يونايتد واثقة من أن ضم اللاعب البرازيلي المثير للجدل سيكون منطقيًا للنادي الأكثر تتويجًا بالدوري الإنجليزي من الناحية المالية.



ويحصل نيمار يحصل على راتب أسبوعي بقيمة 900 ألف جنيه إسترليني من سان جيرمان وهو أكثر من ضعف ما يتقاضاه أعلى اللاعبين أجرًا في يونايتد، التشيلي أليكسيس سانشيز.



وتستشعر إدارة يونايتد أن قدوم نيمار إلى النادي، قد يخلق أجواء سلبية داخل غرفة خلع الملابس، وسيكون من الأفضل للإدارة الاستثمار في موهبة شابة.



ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد بل إن إدارة يونايتد لا تزال مؤمنة بقدرتها على إبقاء بوجبا في الفريق الموسم المقبل رغم تأكيد اللاعب رغبته في خوض تحد جديد خارج أسوار النادي.