إيران: نستطيع مواجهة الهجمات الإلكترونية الأمريكية

قالت طهران اليوم إن أي هجوم إلكتروني ضد الحرس الثوري الإيراني يمكن صده بسهولة، دون أن تؤكد أو تنفي التعرض لمثل هذا الهجوم.



وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي: "ليس لدي تأكيد رسمي حول هذا الشأن، ولكن نظامنا الخاص بالتصدي لمثل هذه الهجمات الإلكترونية قوي للغاية، واصفا هذه الهجمات بأنها انتهاك للقواعد الدولية.

وتابع موسوي، وفقا للموقع الإلكتروني للوزارة، "كما يمكن لإيران اتخاذ إجراء قانوني ضد الولايات المتحدة".

من جانبه، أكد وزير الاتصالات محمد جواد آذري جهرمي وقوع الهجمات الإلكترونية.

وكتب جهرمي على موقع تويتر "ولكن الحقيقة هي أننا كنا نتعامل مع الإرهاب الإلكتروني الأمريكي منذ فترة طويلة"

وأضاف أنه خلال العام الماضي تمكنت إيران من صد "33 مليون هجوم إلكتروني.. إنهم يحاولون مرارا وتكرارا ولكن لم تنجح أي من هذه الهجمات".