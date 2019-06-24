رئيس موريتانيا السابق يصل إلى القاهرة لحضور مباراة مالي

وصل الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته محمد ولد عبدالعزيز إلى مطار القاهرة الدولي لحضور المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 أمام منتخب مالي.



وتأهل المنتخب الموريتاني إلى بطولة كاس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه، ليخوض مباراته الأولى في البطولة ضد مالي، الإثنين، على ملعب السويس



وحرص الرئيس الموريتاني المنتهية ولايته على السفر إلى العاصمة المصرية "القاهرة" لمتابعة مباراة منتخب بلاده ضد مالي من ملعب استاد السويس.



ويلعب منتخب موريتانيا في المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية مع كل من مالي وتونس وأنجولا.