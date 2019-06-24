رئيس بايرن ميونيخ غاضب بسبب الصفقات

يشعر أولي هونيس رئيس نادي بايرن ميونخ الألماني، بالغضب بسبب التركيز الذي ينصب على الصفقات التي تبرمها الأندية، ردا على الانتقادات التي تلقاها بسبب عدم إبرام أي صفقات في سوق الانتقالات بالموسم الماضي.



وقال هونيس، في تصريحات لوسائل إعلام ألمانية: "يجب أن أقول بصراحة إنني بدأت أغضب بسبب أنه لا نُذكر إلا عندما يشار إلى الصفقات".



وأضاف: "لقد فزنا للتو بلقبين ويجب أن نحتفل أولا، وأؤكد أنه في 15 أغسطسآب المقبل سيكون لدينا فريق جيد على أرضية الملعب".



وذكّر هونيس أن النادي البافاري أنفق ما يقرب من 120 مليون يورو للحصول على خدمات المدافعين الفرنسيين بنجامين بافارد ولوكاس هرنانديز في الموسم المقبل.



وأشار هونيس إلى أن هناك صفقات يسعى البايرن لإنهائها مثل التعاقد نهائيا مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.



ورحل عن بايرن ميونخ العديد من اللاعبين مثل فرانك ريبيري وآريين روبين وجيمس رودريجيز وماتس هوملز، الذي انتقل للغريم الرئيسي بروسيا دورتموند.



يذكر أن البايرن لم يبرم صفقات قبل انطلاق الموسم الماضي، وأكد هونيس أن الاستثمار سيكون في موسم 2019-2020 وتحدث عن أكبر استثمارات في تاريخ النادي.



