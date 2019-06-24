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رياضة
الإثنين 24/يونيو/2019 - 05:55 م

بارتي تنسحب من ايستبورن للتنس بسبب إصابة في الذراع

بارتي تنسحب من ايستبورن
dostor.org/2685522

تواجه الاسترالية آشلي بارتي، التي تصدرت أحدث تصنيف عالمي لتنس السيدات، مخاوف من احتمال عدم قدرتها على الظهور في ويمبلدون بسبب إصابة في الذراع الأيمن أجبرتها على الانسحاب من بطولة ايستبورن التي تقام على الملاعب العشبية هذا الأسبوع.
وأصبحت اللاعبة البالغة من العمر 23 عاما أول استرالية تتصدر تصنيف اتحاد اللاعبات المحترفات منذ 43 عاما أمس الأحد بعد أن توجت بلقب بطولة برمنجهام وستكون المصنفة الأولى إذا خاضت ويمبلدون.
وقالت بارتي للصحفيين اليوم الاثنين "إنها إصابة لازمتني منذ أن كان عمري 16 عاما.
"تتجدد هذه الإصابة بعد زيادة المجهود البدني. الإصابة بسبب اجهاد العظام وأحتاج إلى العناية بها".
وقال مدربها كريج تايزر إنه لو كانت بارتي واصلت اللعب هذا الأسبوع (في بطولة ايستبورن) كانت ستصبح مشاركتها في ويمبلدون "محل شك".
وأضاف "إنه مجرد إجهاد بدني. علينا مراقبة ما تبذله من جهد بدني. هذه مسألة منطقية".
وفازت بارتي بلقب فرنسا المفتوحة في وقت سابق هذا الشهر لتصبح أول استرالية تتوج بهذا اللقب منذ 46 عاما. كما حققت 12 فوزا متتاليا قبل أن تتوجه للمشاركة في ويمبلدون.
وتشعر بارتي بالتفاؤل إزاء قدرتها على استعادة لياقتها في الوقت المناسب لتشارك في ويمبلدون وقالت "أعتقد أن هذا سيكون أمرا رائعا. لكن يجب التعامل بحذر مع الإصابة خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة لأكون مستعدة لمعاودة النشاط الأسبوع المقبل".
وقالت "من الذكاء أن أمنح نفسي فرصة لالتقاط الأنفاس والراحة البدنية. الأمر يتعلق بمراقبة عدد الكرات التي أسددها خاصة ضربات الإرسال. أحتاج فقط للتعامل مع هذه المسألة".
وقبل ثلاثة أعوام كانت ايستبورن أول بطولة تخوضها بارتي بعد عودتها للتنس بعد غياب منذ 2014 وأمضت عاما في ممارسة الكريكيت.
وتأهلت بارتي من التصفيات لتبلغ الدور قبل النهائي للبطولة واستعادت مسارها في التنس بعد ذلك بطريقة مذهلة.
ودخلت بارتي قائمة العشرة الأوليات لأول مرة حين توجت بلقب ميامي المفتوحة هذا العام ثم تقدمت نحو صدارة التصنيف بعد الفوز في فرنسا المفتوحة رغم أن الملاعب الرملية ليست المفضلة لديها.
وضمن الانتصار على الألمانية يوليا جورجيس في برمنجهام أمس الأحد أن تتصدر بارتي التصنيف العالمي الجديد الذي صدر اليوم الاثنين.
وقالت "كان أمرا رائعا. إنها أفضل لحظات حياتي. حدثت الأمور بسرعة كبيرة لكنني بذلت مجهودا كبيرا بمساعدة الفريق المعاون، "كان مشوارا مذهلا".

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