هدى المفتي بديلة ريم مصطفى في فيلم "ديدو"

حلت الفنانة هدى المفتي بديلة للفنانة ريم مصطفى بعد أن اعتذرت عن عدم المشاركة في الفيلم السينمائي "ديدو" الذي يخوض بطولته الفنان كريم فهمي.



واعتذرت ريم مصطفى عن المشاركة في الفيلم بشكل مفاجئ دون ذكر سبب، مما جعلت الفنان كريم فهمي في ورطة للبحث عن بطلة للفيلم، واجتمع على الفور مع المخرج عمرو صلاح والمنتج السينمائي أحمد السبكي لاختيار بطلة العمل الجديدة حتى تم الاستقرار على الفنانة هدى المفتي.



فيلم "ديدو" من تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته كل من حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين.



من جانبه، قال الفنان كريم فهمي بطل العمل في تصرحات خاصة لـ"الدستور" إنه اجتمع بصناع عمل الفيلم عقب اعتذار الفنانة ريم مصطفى عن تصوير الفيلم، لاختيار بديلة لها.



وأضاف أنه رشح الفنانة هدى المفتي، لتكون بديلة لريم مصطفى خلال أحداث الفيلم، وتم التواصل مع المنتج أحمد السبكي بعد ذلك وتم الاستقرار عليها.



فيلم "ديدو" من تأليف وبطولة كريم فهمى وإخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته كل من حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين.