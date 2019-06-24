غدا.. جامعة كندا مصر بالعاصمة الإدارية تنظم يوما مفتوحا للطلاب

تنظم جامعة كندا مصر بمقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة يوما مفتوحا غدا الثلاثاء، لدعوة الطلاب الجدد، وأولياء أمورهم للتعرف أكثر على فرع جامعة جزيرة الأمير إدوارد كأول جامعة أجنبية تنشىء فرعا لها باستضافة مقر الجامعات الكندية في مصر.

وقالت جامعة كندا مصر - في بيان اليوم الاثنين - إن اليوم المفتوح بالجامعة يعد فرصة مميزة للتعرف على طبيعة الحياة الجامعية عن قرب، وحضور جلسات تعريفية بالكليات والبرامج الدراسية المتاحة، وبرامج تنمية قدرات الطلاب، يقوم بتقديمها مجموعة من الأساتذة والمعيدين الكنديين بكل تخصص، وتتيح فرصة التحاور مع الأساتذة والخبراء الأكاديميين للطلاب لتحديد التخصصات المناسبة لهم، ومساعدتهم في اتخاذ القرار بشأن البرامج الدراسية الأنسب لميولهم، وقدراتهم، والمسارات الوظيفية الخاصة بكل مجال.

ومن المقرر أن يقوم الزائرون بجولات بالحرم الجامعي لتفقد قاعات الدراسة، والقاعات التعاونية، وورشة الهندسة، ومعامل الكيمياء، والفيزياء، والمكتبة، والمسرح، وملاعب كرة القدم، والسلة، والطائرة، واليد، والتنس، وأيضا تقيم الجامعة بعض الأنشطة الترفيهية للزائرين، يتم من خلالها نقل ثقافة التعليم الكندي.

كما يقوم فريق التقديم والقبول بالجامعة بالتعريف بشروط الالتحاق بالجامعة، وتقديم الدعم، والمساعدة فيما يخص شرح خطوات التقديم، ومنهجية القبول بالبرامج الدراسية المختلفة من خلال توضيح خطوات نموذج التقديم الألكتروني، وكيفية متابعة، واستكمال الأوراق الرسمية المطلوبة، إذ يلتقى الزائرون بالطلاب الحاليين واللذين قاربوا على إتمام أولى سنواتهم الدراسية بهذه الجامعة، وهم يقومون بتوجيه، وإرشاد الطلاب الجدد، ومشاركتهم تجربتهم، وخبراتهم.