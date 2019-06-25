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تقارير ومتابعات

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة الجمعة المقبلة

الثلاثاء 25/يونيو/2019 - 05:47 ص
جريدة الدستور
هاجر رضا
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قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب أنحاء جمهورية مصر العربية، ومن المتوقع أن ترتفع لتصل إلى 39 درجة خلال الأيام المقبلة.

وأضاف عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ارتفاع درجات الرطوبة هي سبب درجات الحرارة المرتفعة، وتقل نسب الرطوبة خلال ساعات النهار، ولكن ما زالت نسب الرطوبة مرتفعة ليلًا، مؤكدًا أن انكسار درجات الحرارة ستكون بدءًا من يوم الجمعة المقبلة.

ونصح رئيس هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بعدم التعرض لآشعة الشمس المباشرة فترات طويلة وزيادة شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة، مع ارتداء غطاء واقي للرأس، وبالنسبة للسائقين نصحهم بضبط إطارات السيارات بسبب الحرارة المرتفعة، وعدم ملئ "التنك" بالبنزين للنهاية حتى يسمح لامتداد السوائل والبخار للخارج.

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