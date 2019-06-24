الامساك بتمساح أعمى بعد اقتحامه مصنع في الصين

ذكرت تقارير للشرطة الصينية، الإمساك بتمساح أعمى يبلغ طوله 1.5 متر يتوغل في مصنع لتعبئة اللحوم في مدينة ووهان وسط الصين.



وظهر التمساح السيامي في المصنع وسط هطول الأمطار الغزيرة، واتصل العمال على الفور بالشرطة، فيما استغرق الأمر أكثر من نصف ساعة للإمساك به.



وقالت الشرطة، إنه لا أحد يعرف من أين جاء التمساح، حيث لم يتم الإبلاغ عن فقدانه من أي حديقة للحيوانات في المدينة، مضيفة أنه تم تسليم التمساح إلى مركز إنقاذ للحياة البرية، وقد تبين أنه أعمى أثناء الفحص البدني.



يذكر أن مدينة ووهان وسط الصين تقع تحديدًا عند تقاطع نهري هان وتشانج، وهي المركز الصناعي والتجاري للدولة، كما تُعد مركزًا جويًا ومركزًا لمرور السكك الحديدة فيها حيثُ تمر السكك الحديدية الرئيسية منها للعبور بين الشمال والجنوب، كما تُعتبر أحد أهم المراكز الصناعية في الصين