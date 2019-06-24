«الوطنية للصحافة»: زيادة أسعار الجرائد اليومية لتعويض الخسائر

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة أن قرار زيادة أسعار الصحف اليومية والإصدارات الأسبوعية جنيهًا واحدًا، جاء لتعويض جزء يسير من الخسائر التي تتكبدها المؤسسات الصحفية، حيث تبلغ تكلفة الصحيفة اليومية ثمانية جنيهات والأسبوعية 12 جنيهًا في الوقت الذي تباع فيه بجنيهين فقط.



اشترطت الهيئة أن ترتبط الزيادة بتطوير شامل في المحتوى التحريري وتقديم خدمات جديدة للقراء، وتطوير الصحف شكلًا ومضمونًا، حتى تحافظ على معدلات التوزيع، وتكون قادرة على المنافسة، لافتة إلى أن المؤسسات القومية تتحمل أعباء كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار الخامات التي تدخل في طباعة الصحف بمعدلات وصلت إلى 100% في بعض الأحيان.



الزيادة تأتي في إطار خطة شاملة لإصلاح الهياكل المالية والتمويلية للمؤسسات القومية، يتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة.