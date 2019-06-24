عملية رائدة للقرنية تغنى عن النظارات

ابتكر اختصاصي عيون رائد عملية زرع ثورية للقرنية سريعة يمكن أن تنهي الحاجة إلى استخدام نظارات القراءة.



وأفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن اختصاصي طب العيون شيراز دايا، أجرى مؤخرًا أول عملية في المملكة المتحدة تضمنت وضع قطعة رقيقة جدًا من القرنية المتبرع بها في الجزء الأمامي من العين.



وتستغرق هذه العملية ست دقائق فقط، وتقوم بتصحيح البصر المتعب في عين المريض وتتيح الرؤية القريبة بصورة حادة.



يقول المريض جون باركس، 53 عامًا، إن هذه الجراحة غيرت حياته، وأصبح قادرًا على قراءة كلمات صغيرة دون النظارة بعد دقائق من إجراء الجراحة، التي تمت تحت تأثير التخدير الموضعي.



وشملت العملية التي أجرت في عيادة مركز البصر الخاصة في إيست جرينستيد في ويست ساسكس، قطع رفرف رفيع في الجزء العلوي من القرنية وتم استخدام ليزر منخفض الطاقة.