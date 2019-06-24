وزير الخارجية الجزائري يبحث التعاون المشترك مع نظيره الفرنسي

بحث وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقادوم اليوم الإثنين، مع نظيره الفرنسي جون إيف لودريان التعاون المشترك بين البلدين.



وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن اللقاء عقد على هامش أشغال قمة الضفتين التي تنظمها فرنسا بمدينة مارسيليا حيث يرأس بوقادوم الوفد الجزائري.



وفي سياق آخر، أكد وزير الشئون الخارجية الجزائري، إن بلاده تزودت باستراتيجية طموحة من أجل تطوير الطاقات المتجددة، مشيرا إلى رصد تمويلات واستثمارات هامة في هذا المجال.



وقال بوقادوم في كلمته خلال الجلسة الأولى لقمة الضفتين المنعقدة بمدينة مارسيليا الفرنسية اليوم والمخصصة لموضوع "بناء معا منطقة متوسطية مستدامة"، لقد "خصصت الجزائر تمويلات واستثمارات هامة في هياكل قاعدية عصرية وآمنة كما تزودت باستراتيجية طموحة في مجال تطوير الطاقات المتجددة".