الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى يواجه اتهامات بالفساد

أعلنت السلطات القضائية في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الإثنين، توجيه اتهامات فساد ضد لامين دياك الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى (إياف).

وأمر قضاة التحقيق برفع دعاوى قضائية ضد السنغالي دياك 86 عامًا ونجله بابا ماساتا دياك، وهو ما يمكن الطعن عليه أمام المحكمة، بمعنى أنه ليس من المؤكد أن يخضعا للمحاكمة.

وواجه الاتحاد الدولي لألعاب القوى أزمة في عام 2015 عندما انتهت فترة رئاسة دياك، التي استمرت 16 عامًا، وبدأت السلطات الفرنسية تحقيقات بشأن ادعاءات رشوة وغسل أموال.

وأصدر الإنتربول "نشرة حمراء" بحق بابا ماساتا دياك، حيث اعتبر في 2016 شخصًا مطلوبًا القبض عليه، وذلك بناء على طلب فرنسا.