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الإثنين 24/يونيو/2019 - 04:06 م

الأوقاف تحول إمامًا وخطيبًا إلى باحث دعوة وتمنعه من صعود المنبر

الأوقاف تحول إمامًا
أميرة العناني
dostor.org/2685356

قررت وزارة الأوقاف تحويل أحمد حمدينو طلبة، إمام وخطيب بمديرية أوقاف الدقهلية، إلى باحث دعوة مع إيقافه عن العمل لحين انتهاء التحقيق معه، بشأن المخالفات الصادرة عنه الجمعة الماضية.

وذلك بناء على المذكرة المقدمة من رئيس القطاع الديني، الشيخ جابر طايع، وجاء أيضًا في نص قرار وزارة الأوقاف، التنبيه على جميع مساجد الجمهورية بعدم تمكينه من صعود المنبر أو إلقاء الدروس أو إمامة الناس بالمساجد.

وجاء أيضًا، ضمن منشور وزارة الأوقاف، تعميم ذلك القرار بمعرفة مديرية أوقاف الدقهلية على جميع الإدارات ومفتشيها والعاملين بها تأكيدًا على منع " أحمد حمدينو طلبة"، وذلك لما نسب إليه من مخالفات لتعليمات الوزارة.

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