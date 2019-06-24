الخارجية: العلاقات المصرية - الروسية تطورت في أعقاب زيارات السيسي وبوتين

قال وزير الخارجية المصرية، سامح شكري، إن هناك ارتياحًا لحرص مصر وروسيا، على التزامهما بعقد جولات المشاورات في أعقاب الزيارة الناجحة التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن قبلها زيارة بوتين إلى القاهرة في ديسمبر 2017.



وأضاف "شكري" خلال مؤتمر صحفي منعقد الآن،:" إن الزخم الذي يشهده التعاون الروسي يؤكد ما ينطوي عليه قوة العلاقات المصرية الروسية، والرغبة الصادقة في تطير هذه العلاقات بما يصب في صالح البلدين".



وتابع وزير الخارجية، خلال كلمته في المؤتمر:"تتيح دورية انعقاد هذه الثنائية تبادل الرؤى والتوصل إلى معالجة المشاكل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز السلم والأمن على السمتوى الدولي".



وأوضح:"أنني على ثقة بأن هذا التقارب سيوفر قوة الدفع اللازمة للمضي قدمًا في تحقيق مزيد من النجاح في العلاقات الهادفة لمصلحة البلدين".