"بقوة شبابها تحيا مصر" شعار الأنشطة الصيفية بجامعة المنيا





تأكيدًا على أهمية الأنشطة الطلابية كجزء أساسي من منظومة العملية التعليمية، أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، عن خطة الجامعة للأنشطة الطلابية الصيفية خلال هذا العام والتي تُنفذها من خلال الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع مكاتب رعاية الطلاب بالكليات.



وأوضح رئيس الجامعة أن خطة الأنشطة الطلابية الصيفية التي ستبدأ اعتبارًا من هذا الأسبوع تضم جميع الأنشطة المتنوعة من ثقافية وفنية وعلمية ورياضية واجتماعية، وجوالة وخدمة عامة، والأسر والاتحادات الطلابية لتحقيق أقصى مشاركة ومزاولة من الطلاب، والطلاب متحدي الإعاقة بمركز الأنشطة الطلابية لمتحدي الإعاقة، هذا بالإضافة إلى الأنشطة المجتمعية لخدمة المجتمع المحيط بالجامعة، وأنشطة بالتعاون مع الجامعات المصرية.



وفي ذات السياق أوضح وليد عبد القوي، مدير عام رعاية الطلاب بالجامعة، إلى أن محاور خطة النشاط الصيفي تشمل 5 محاور تضم الأنشطة الداخلية والتي تُقيمها الإدارة العامة ومكاتب رعاية الطلاب بالكليات تتمثل في المهرجان الأول للأنشطة الصيفية، رياضي وثقافي وفني واجتماعي وأسر، تحت شعار "الشباب قوة طاقة"، ومراكز للفنون والأندية الثقافية ومعسكرات للخدمة العامة بعنوان "بأيدينا نجملها"، ومبادرة نزاهة لمكافحة الفساد بشعار "أنت مرآة نفسك"، ودورات إعداد القادة في التنمية البشرية والسياسية وريادة الأعمال والمبادرات المجتمعية تحت شعار "كن قائدًا"، إلى جانب الرحلات الترفيهية والمعسكرات التثقيفية، علاوة على الأنشطة المجتمعية والمتمثلة في الأندية الصيفية، والقوافل الرياضية بالقرى الأشد احتياجًا تحت شعار "الرياضة حياة" لتعزيز دور الجامعة في خدمة الوطن وتوفير فرص الممارسة الرياضية لكافة فئات المجتمع، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية والبيطرية بالتعاون مع كليتي طب الأسنان والطب البيطري، وأخيرًا أنشطة تُشارك بها الجامعة بالتعاون مع الجامعات المصرية بمنتدى قادة شباب جامعات الصعيد الأول تحت شعار "شباب الصعيد بين الواقع والمستقبل".



كما ستنظم الإدارة دورات لصقل وتأهيل أخصائي النشاط لتنمية قدراتهم ورفع كفاءتهم في تنفيذ الأنشطة الطلابية، والتدريب على اللوائح الإدارية والمالية المنظمة للعمل وخطط وبرامج الأنشطة الطلابية.