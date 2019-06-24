ترامب: الولايات المتحدة تشهد أفضل شهر اقتصادي في التاريخ

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، البنك المركزي والمعروف بـ"الاحتياطي الفيدرالي"، بعد قرار رفع أسعار الفائدة، متهمًا إياهم باتخاذ قرارات اقتصادية خاطئة وعدم استغلال الأزمات الدولية، ومشيدًا في الوقت نفسه بالأداء الاقتصادي.



وقال ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين العالمي "تويتر": "على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لا يعرف ما الذي يفعله، وقام برفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة على الرغم من أن معدلات التضخم بطيئة للغاية، وقيام مناطق كثيرة في العالم بتخفيض سعر الفائدة، كما أنه خفض الميزانية بمقدار 50 مليار دولار في الشهر".



وتابع: "على الرغم من ذلك نحن في طريقنا ليكون شهر يونيو الأفضل اقتصاديًا في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية".



وأضاف "فكر فيما كان سيحدث لو تصرف البنك بالشكل الصحيح، كان مؤشر داو جونز سجل ارتفاعات أكثر بآلاف النقاط، وسيرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح من 4% وحتى 5%".



واستطرد قائلًا "مسئولو البنك الآن مثل الطفل العنيد، يعارضون للا شىء، فيما يتعلق بخفض أسعار الفائدة وتخفيف السياسات النقدية لتعويض ما تفعله البلدان الأخرى، فجر ذلك".