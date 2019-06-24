الدفاع الروسية: الشرق الأوسط بؤرة توتر.. وندعم مصر بكل الوسائل

قال وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، إن منطقة الشرق الأوسط، منطقة الشرق الأوسط بؤرة التوتر في العالم المعاصر، وبلدان المنطقة لا تزال تحاول أن تتجاوز عواقب ما يسمى الربيع العربي، والعبارة عن الحروب والنازاعات المستمرة في الجمهورية العربية السورية، وليبيا واليمن".



وأضاف: "نرى التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في عدد كبير من دول المنطقة، ونرى الآن جمهورية مصر العربية، من الممكن أن نعتبرها استثناءً في هذه الظروف".



وأوضح: "روسيا الاتحادية تدعو إلى حل جميع الخلافات على أساس الحوار، وتؤكد استعدادها للاستمرار في تقديم كل أنواع الدعم إلى مصر، من أجل تعزيز الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط".



وتابع:"في مثل هذه المشاورات بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين، ونظيريهما المصريين، منصة تقليدية لتبادل الأراءا حول أهم القضايا الإقليمية".