مقتل وإصابة 3 مسلحين إثر اشتباكات مع قوات الحرس الثوري الإيراني

قُتل مسلح واحد، فيما أصيب اثنان آخران، في اشتباكات مع قوات الحرس الثوري الإيراني قرب الحدود التركية غربي إيران.



ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الإثنين "مقتل عنصر من المسلحين وجرح اثنين آخرين على أيدي عناصر فرقة حمزة في حرس الحدود التابع للحرس الثوري".



وأوضحت الوكالة أن "اشتباكات مسلحة اندلعت بين عناصر من القوات البرية التابعة للحرس الثوري ومجموعة إرهابية قرب الحدود التركية عند منطقة جالدران في محافظة أذربيجان غربي البلاد".



وتمتد الحدود بين تركيا وإيران لمسافة تزيد على 500 كم من الشمال إلى الجنوب، وتقطن مناطق الجانب التركي من الحدود أغلبية كردية.