الإحصاء: تأسيس 1953 شركة برأسمال 4.5 مليار جنيه خلال شهر

كشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع عدد الشركات التي تم تأسيسها بموافقة الهيئة العامة للاستثمار إلى 1953 شركة خلال شهر أبريل 2019 مقابل 1752 شركة خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه.



ولفت الإحصاء، في تقرير صادر عنه، إلى استحواذ المصريين على النسبة الأكبر من رؤوس الأموال المتدفقة بـ 86.9% وقيمتها 3.8 مليار جنيه، يليهم العرب بنسبة 10.1% بقيمة 443.6 مليون جنيه، ثم الأجانب بنسبة 3% بقيمة 134.5 مليون جنيه.



وبلغ العدد الأكبر من الشركات في قطاع الخدمية بعدد 943 شركة بنسبة 48.3%، يليها قطاع الصناعية بعدد 459 شركة نسبة 23.5%، ثم قطاع الانشائية 275 شركة بنسبة 14.1%.

