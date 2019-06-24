الإحصاء: 13.4% زيادة في معدلات الطلاق بين المصريين خلال 2019

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدلات الزواج والطلاق بين المصريين خلال الربع الأول من عام 2019، بنسب ترواحت بين 13.2% إلى 13.4 % مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.



ووفقًا لتقرير جهاز الإحصاء وفقًا للنشرة المعلوماتية الشهرية، فإن معدلات الزواج في مصر سجلت ارتفاعًا إلى 64.4 ألف حالة خلال شهر مارس 2019 مقابل 56.9% خلال الشهر نفسه من عام 2018، بزيادة بلغت نسبتها 13.2%.



كما سجلت معدلات الطلاق بين المصريين ارتفاعًا هي الأخرى إلي 16.9% خلال شهر مارس الماضي مقارنة بحوالي 14.9 ألف حالة طلاق خلال الشهر نفسه من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 13.4%.

