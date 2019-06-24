سقوط تاجر حشيش في كفر الزيات

تمكنت مباحث مركز كفر الزيات بالغربية، الإثنين، من ضبط عاطل بقرية كفور بلشاي التابعة للمركز، بحوزته 22 قطعة حشيش بقصد الاتجار وسلاح ناري.



تلقى العقيد عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الزيات وبسيون، إخطارًا من الرائد هادى سالم رئيس مباحث مركز كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ للنقيب محمد خطاب معاون مباحث المركز، بضبط "أ.ع" 23 سنة، عاطل، مقيم بقرية كفور بلشاي وسبق اتهامه في عدة قضايا مخدرات، وبحوزته 22 قطعة حشيش بقصد الاتجار وسلاح ناري "فرد خرطوش"، وطلقة لذات العيار بغرض البلطجة.



تم التحفظ على المضبوطات والمتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بسرعة إجراء التحريات.