مدرب الفراعنة: تعديل مركز محمد صلاح في مباراة الكونغو

أكد الإسباني تيتو جارسيا المدرب العام للمنتخب المصري الأول لكرة القدم أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يفكر جديا في الدفع بمحمد صلاح كمهاجم صريح خلال لقاء المنتخب المقبل مع الكونغو الديموقراطية المقرر إقامته بعد غد ضمن منافسات المجموعة الأولى بالدور الأول لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة حاليا بمصر.



وأوضح جارسيا- في تصريح اليوم- أن النجم محمد صلاح قادر على اللعب في أي مركز يريده دون تقصير.



وأشار إلى أن المباراة المقبلة أمام الكونغو ستشهد تغييرات في أماكن بعض اللاعبين وفقا لمجريات اللقاء وطريقة لعب الفريق المنافس الذي يملك أكثر من لاعب قوي.



وأضاف أن الجهاز الفني فضل عدم الدفع بصلاح في مركز رأس الحربة خلال لقاء الافتتاح أمام زيمبابوي لأنه لم يكن في أحسن أحواله بعد خوضه موسما مرهقا مع ليفربول لذلك فضل الجهاز الفني الدفع به أسفل رأس الحربة.