القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
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الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:18 م

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف الأول الثانوى 2019 الترم الثانى

برقم جلوسك.. رابط
الدستور
dostor.org/2685250

نتيجة أولى ثانوي 2019، يهتم "الدستور" بالأبناء من الطلاب لنشر جميع نتائج المرحلة الثانوية التي تقدمها وزارة التربية والتعليم، بجانب التعليم الفني، وخاصة نتيجة اولى ثانوي.

ومن المنتظر ان تعلن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة، في المؤتمر الصحفي الذي تقيمه وزارة التربية والتعليم، والإعلان عن العشر الأوائل.

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي 2019 على رابط موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد أن يعلنها الوزير، الدكتور طارق شوقي، في مؤتمر صحفي بديوان عام الوزارة.

موعد ظهور نتيجة الصف الاول الثانوى 2019 الترم الثاني
أكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم، إن نتيجة الصف الأول الثانوى العام لامتحان مايو الإلكترونى انتهت لها أعمال التصحيح وتجميع النتيجة، وأنه من المقرر أن تعلن النتيجة بداية الأسبوع المقبل.

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2019 “الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي”.. الآن برقم الجلوس فقط
نسب مشاركة الطلاب فى امتحانات الصف الأول الثانوي

على مستوي الجمهورية شاركت 2323 مدرسة ثانوى، منها 1249 مدرسة مجهزة، أدى فيها الطلاب امتحان اللغة العربية فى أول يوم 19 مايو الماضى.

امتحانات الصف الأول الثانوي
أدى طلاب الصف الأول الثانوي، امتحانات نهاية العام الدراسي الجاري 2018 - 2019 وذلك خلال الفترة من 19 مايو وحتى 1 يونيو 2019، وذلك وفقا لنظام التقييم الجديد الذي اعتمدته وزارة التربية والتعليم، بحيث يقيس مهارات الفهم لدى الطلاب وليس الحفظ كما كان في النظام القديم.

وأدى طلاب أولى ثانوي امتحانات هذا العام بنظام إلكتروني من خلال أجهزة «التابلت» التي وزعتها الوزارة، باستثناء 500 مدرسة على مستوى الجمهور فقد أدوا الامتحانات بالنظام الورقي القديم، وذلك لعدم جاهزية هذه المدارس في الوقت الحالي من الناحية التكنولوجية لاستخدام نظام الامتحانات الجديد، على أن تبدأ تنفيذه بداية من العام المقبل.

وبلغ عدد الطلاب الممتحنين في الصف الأول الثانوي على مستوى الجمهورية 585٫980 طالبًا وطالبة، وانعقدت الامتحانات على فترتين مختلفتين: الفترة الصباحية والفترة المسائية، وقد ضمت الفترة الأولى طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، أما الفترة الثانية فقد ضمت طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

نتيجة أولى ثانوي على نظام LMS

هو نظام يتيح التعرف على النتيجة من خلال التابلت الخاص بكل طالب ويأتيه فورا من خلال الرابط الذي تتيحه وزارة التربية والتعليم دون التطرق لرقم الجلوس الخاص، حيث إن لكل طالب الحساب الخاص به، من خلال تسجيل بياناتهم الموجودة مسبقا على التابلت والحصول عليها في رد برسالة.

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