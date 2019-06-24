الرئيس الموريتاني يصل مصر لحضور مباراة منتخب بلاده

وصل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز، منذ قليل، مطار القاهرة الدولي، في زيارة لمصر يحضر خلالها مباراة بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة ما بين 21 يونيو الجاري حتى 19 يوليو القادم.



ومن المنتظر أن يحضر الرئيس الموريتاني مباراة منتخب بلاده لكرة القدم ضد نظيره المالي ضمن مباريات المجموعة الخامسة ببطولة كأس أمم إفريقيا، في مصر.



ويشارك المنتخب الموريتاني لأول مرة في النهائيات الإفريقية، ويلعب في مدينة السويس ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب تونس ومالي وأنجولا.