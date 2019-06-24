وزير التعليم لأولياء الأمور: "عيالكم كانوا ضايعين قبل ما نيجي"

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الإثنين، أنه سيضرب بيد من حديد على كل من يحاول أن يحرض الجهه التي يعمل بها.



وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بديوان الوزارة، أن هناك أشخاصا "بيسترزقوا" من السوشيال ميديا، وتابع: "من هنا ورايح لن نرد علي أي شىء لم نقله، ولن أحاسب علي شىء لم أقله"، و"ما تلوموش الوزارة على شىء لم نقله".



ووجه الوزير رسالة لأولياء الأمور قائلا: "عيالكم كانوا ضايعين قبل ما نيجي"، لذلك لجأنا لعمل امتحانات إلكترونية، لأن لو شوفتوا المستوي الحقيقي للدولة هتقولوا شكرًا، لأن أولادكم كانوا ضايعين بالأرقام، وتابع أنه هناك بعض المواد المتوسط لها 3 من 20.