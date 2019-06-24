ميلان وإنتر ميلان بصدد بناء استاد جديد يحل مكان سان سيرو

كشف باولو سكاروني رئيس نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم عن وجود خطة واتفاق مشترك مع إنتر ميلان لبناء استاد جديد يحل مكان استاد سان سيرو بمدينة ميلانو.



ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) عن سكاروني قوله اليوم الاثنين "سنشيد استاد سان سيرو جديد بجوار لمبنى القديم... وسيجرى هدم المبنى القديم على أن يحل مكانه منشآت أخرى."



وجاءت تصريحات سكاروني في مدينة لوزان السويسرية التي تشهد اليوم اختيار اللجنة الأولمبية الدولية للملف الفائز بحق استضافة أولمبياد 2026 الشتوي، حيث يتنافس ملف إيطالي مشترك (ميلانو/كورتينا دامبيتزو) مع ملف سويدي (ستوكهولم/آري).



وأضاف سكاروني "سيكون أمرا رائعا إذا أقيم حفل الافتتاح (للأولمبياد الشتوي) في الاستاد الجديد."



وقال جيوسيبي سالا عمدة ميلانو إن إقامة افتتاح الدورة في سان سيرو كان جزءا من ملف ميلانو لاستضافة الأولمبياد الشتوي.



وأضاف "في الوقت الحالي، واثقون بالتأكيد من استضافة سان سيرو لحفل الافتتاح ( في حالة فوز الملف الإيطالي باستضافة الدورة)."