القاهرة : الإثنين 24 يونيو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
04:04 م

أسماء الفائزين بجائزة التفوق فرعي الفنون والآداب
02:59 م

"القوى العاملة" تعلن توافر 50 فرصة عمل بالدقي
11:35 ص

قبل التصويت.. حسن طلب: جابر عصفور لن يتحمل هزيمة رابعة
05:22 م

حبس متهم خطف فتاة وعاشرها جنسيًا لمدة شهر في الطالبية
04:14 م

رسائل السيسي لرئيس موزمبيق

12:08 م

كيف نجحت مصر في تعزيز علاقة الاتحاد الأفريقي بشركاء التنمية الدوليين
11:30 ص

ضبط 1302 قضية تهرب ضريبي بقيمة 1.7 مليار جنيه
09:36 ص

التعليم: تتبع مصدر أسئلة امتحاني الفيزياء والتاريخ المتداولين
03:57 م

"التنمية المحلية": انتشار القمامة والتكاتك بشوارع المحلة الكبرى
10:56 ص

مدة سريان رخصة ظهور رجال الدين بوسائل الإعلام في القانون الجديد
02:22 م

منذ احتجازه وحتى إطلاق سراحه.. القصة الكاملة لتورط "بلاتيني" في قضية مودنيال قطر
01:01 م

مطار القاهرة يجتاز التفتيش البريطانى

اقتصاد
الإثنين 24/يونيو/2019 - 03:11 م

"تنتك" تقدم خدمات "أس أم أس" لـ"أوريدو" بموجب اتفاقية

تنتك تقدم خدمات أس
أ ش أ
dostor.org/2685229

أعلنت شركة تنتك tyntec، وهي شركة مزودة لخدمات اتصالات السحابة، اليوم، أنها دخلت في شراكة حصرية مع شركة أوريدو غلوبال سيرفيسيز Ooredoo Global Services، قسم مبيعات الجملة لشركة أوريدو، وهي واحدة من أسرع شركات الاتصالات نموا في العالم.

وبموجب اتفاق الشراكة، ستقدم تنتك خدمات أس أم أس التطبيق إلى الشخص (أيه تو بي) لعدد من شركات تشغيل أوريدو في العالم.

أصبحت الرسائل النقالة في الاتصالات بين العلامة التجارية والمستهلك ذات أهمية متزايدة. وتتوقع مؤسسة تي أم آرريسيرتش TMR Researchأنه بحلول العام 2025، سوف يصل سوق الرسائل النصية القصيرة أيه تو بي إلى 86.53 مليار دولار أميركي.

وشركة تنتك هي في طليعة هذا النمو. من خلال الشراكة مع مجموعة أوريدو، توفر الشركة الطريقة الأسرع والأكثر موثوقية للمؤسسات للوصول إلى المستهلكين على شبكات أوريدو عبر الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا من خلال مزود واحد. تزود تنتك أيضًا أوريدو وسيلة آمنة لاستثمار شبكتها الواسعة وتلبية احتياجات المشتركين للتفاعل مع الشركات بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع أصدقائهم وعائلاتهم.

ستبدأ المرحلة الأولى من الشراكة في الربع الثاني من العام 2019، عندما تأتي حركة مرور الرسائل النصية القصيرة الدولية أيه تو بي إلى شركة إندوسات أوريدو، شركة تشغيل أوريدو في إندونيسيا، من تنتك. ستحل هذه الخدمة من تنتك محل جميع مزودي خدمة الرسائل القصيرة أيه تو بي عبر الحدود. ستواصل تنتك نشرها في أسواق إضافية من خلال العمل مع شركات أوريدو العاملة في ميانمار وسلطنة عمان وتونس.

وقال نيكولا وولفرام، الرئيس التنفيذي لشركة تنتك: "هذه الشراكة هي جزء من الزخم العالمي المستمر لشركة تنتك، وستعزز بشكل كبير اتصالنا العميق والواسع بشبكات الاتصالات حول العالم. نحن نعتمد على إصدارنا الأخير على واتس آب بزنس أيه بي آي والشراكات الاستراتيجية الأخرى لضمان أن لدى الشركات أكثر الحلول قوة للتواصل مع عملائها، بغض النظر عن قنوات الاتصال التي تفضلها. أوريدو هي شركة رائدة بين شركات الاتصالات الجوالة العالمية، ومن خلال إقامة شراكة حصرية معها، نحن نوفر الطريقة الأسرع والأكثر موثوقية للمؤسسات للوصول إلى مئات الملايين من المستهلكين في الشرق الأوسط وآسيا وخارجهما.

وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو: "شركة تنتك هي الخيار الواضح بالنسبة لنا. إن سجل الشركة في السوق وبنيتها التحتية الآمنة توفر راحة البال التي نحتاجها للقيام بهذه الخطوة الإستراتيجية. تتمتع أوريدو بسمعة طويلة الأمد في توفير تغطية اتصالات فائقة لملايين المستهلكين حول العالم، وستزيد هذه الشراكة من مكانتنا في تلبية الاحتياجات المتغيرة لمشتركينا مع توفير قيمة أكبر من شبكاتنا".

حول تنتك
تنتك هي شركة عالمية مزودة للاتصالات السحابية، ومشغلة مراسلة عالمية للتطبيق إلى الشخص معترف بها كموفر من الفئة الأولى في تقرير أداء بائعي الرسائل النصية للعام ROCCO's 2019 A2P SMS Messaging Vendor Performance Report. تمكن تنتك الشركات من التواصل مع عملائها والعاملين لديها على الأجهزة المحمولة. بنت تنتك اتصالها العالمي من الألف إلى الياء وطورت واجهات برمجة التطبيقات السحابية في المقدمة لتوفير الاستفادة الكاملة من الاتصالات السحابية على نطاق عالمي. بناءً على إمكانية اتصالية من درجة الشركات المشغلة التي تتمتع، تواصل تنتك تعزيز كيفية استخدام مؤسسات اليوم للخدمات العالمية الخاصة بالرسائل والصوت وأرقام الهواتف والمصادقة للاتصال وإجراء المعاملات مع الأشخاص في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tyntec.com.

حول أوريدو غلوبال سيرفيسيز
توفر أوريدو غلوبال سيرفيسيز، ذراع أوريدو لمبيعات الجملة، شبكة عالمية المستوى تعمل كبورصة عالمية لحركة الصوت والقدرة والحركة المتجولة. وهي توفر لعملاء البيع بالجملة والشركات المشغلة واحدة من أكبر شبكات التواصل عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وترتبط مع أكثر من 100 مشغل، بما في ذلك العديد من أكبر الشركات في العالم. تواصل أوريدو إقامة شراكات جديدة مع الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة لتوفير مستوى أعلى من الخدمة وتجربة أفضل لجميع عملائنا.

حول أوريدو
أوريدو هي شركة اتصالات دولية تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. تقدم أوريدو خدماتها للمستهلكين والشركات في 10 دول، وتقدم تجربة البيانات الرائدة من خلال مجموعة واسعة من المحتوى والخدمات عبر شبكاتها الثابتة والجوالة المتقدمة المركزة على البيانات.

حققت أوريدو إيرادات بلغت 8.2 مليار دولار أميركي كما في 31 كانون الأولديسمبر 2018. وأسهمها مدرجة في بورصة قطر وبورصة أبوظبي للأوراق المالية.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 بـ 635 جنيهًا للجرام

منذ أقل من شهر

زيادة الصادرات المصرية إلى أمريكا بنسبة 48.8% خلال الربع الأول

منذ شهر

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهرين

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أكثر من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ 3 شهر

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

الآن

كوشنر: الجانب السياسى من "صفقة القرن" سنعلنه فى الوقت المناسب

بعد وفاة 5.. عمالة الأطفال مقبرة الصغار في "المنيرة"

شكري: لن نفرط في حبة رمل من سيناء

"عبدالعال" ينتقد طريقة مناقشة الأعضاء الموازنة العامة

ads
ads
الأكثر قراءة

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

دبلوماسى أمريكى: لا يمكننا منع هجمات إيران.. وواشنطن قد تتفاوض معها

الضحايا يتحدثون لـ«الدستور».. ما هي حقيقة تسمم البطيخ؟

ألبومات الصور

كواليس مباراة الجزائر وكنيا

في 100 صورة.. كواليس الفوز الصعب للمغرب على ناميبيا

سفارة الهند تحتفل باليوم العالمي لليوجا في المنيا (صور)

جماهير المغرب: شكرا مصر على حسن الضيافة (صور)

رياضة

ميلان وإنتر ميلان بصدد بناء استاد جديد يحل مكان سان سيرو

مدرب روما الجديد: متحمس للمغامرة الجديدة

مدرب مارتينيك: قدمنا صورة مغايرة لبلادنا رغم السقوط أمام المكسيك

نجم الساعة

ميريل ستريب تطفئ شمعتها السبعين اليوم (صور)

الأكثر قراءة

"الملف القضائي الكامل لأبو تريكة".. لماذا تتهمه الدولة بدعم الإرهاب؟

أول رد من عمرو وردة بعد اتهامه بالتحرش بإحدى عارضات الأزياء

دبلوماسى أمريكى: لا يمكننا منع هجمات إيران.. وواشنطن قد تتفاوض معها

الضحايا يتحدثون لـ«الدستور».. ما هي حقيقة تسمم البطيخ؟

الرئيس نيوز

البرلمان يوافق نهائياً على قانون علاوة الموظفين ومنحة العاملين بقطاع الأعمال

برقم الجلوس.. ننشر نتيجة أولى ثانوي

خبير اقتصادي: مؤتمر المنامة مساومة لأطراف دولية لن تنتهي إلا بحرب

أبوستيت: أصلحنا البنية الأساسية والتشريعية لتشجيع الاستثمار الزراعي

بن سلمان وبومبيو يتناولان الغداء في أحد مطاعم كورنيش جدة

كشكول

وزير التعليم: مروجو الشائعات يجنون ألفي دولار شهرياً

شوقي: صرفنا مليار ونص لمنع تسريب الامتحانات

"التعليم" تكشف السبب وراء سقوط منصة الامتحانات قبل المؤتمر

شوقي لأولياء الأمور: "عيالكم كانوا ضايعين قبل مانيجي"

"شوقي" يتوعد: تطهير جذري للفاسدين بوزارة التعليم

الأمصار

رئيس الوزراء الماليزى يصف قمة "الآسيان الـ34" بـ"الناجحة والمثمرة"

وزير الاتصالات الإسرائيلي يستقيل من منصبه

زلزال قوته 7.5 درجة يضرب تيمور الشرقية وأستراليا

تحطم مقاتلتين من طراز "يوروفايتر" في ألمانيا ونجاة الطيارين

اتحاد الكرة: انطلاق دوري القسم الثاني في أكتوبر المقبل

مرايا الابداع

كبسولة الأحلام المخبأة

جبل الحكايات

ads
منوعات

جورجيا تخسر أكثر من 150 ألف سائح روسي هذا الموسم

43.3 سنة متوسط السن عند امتلاك أول منزل في كوريا الجنوبية

أسد بحر عدواني يهاجم فتاة في أمريكا

الصحة

تسجيل إصابة جديدة بحمى الخنازير الإفريقية شمال غربى الصين

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎