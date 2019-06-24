"تنتك" تقدم خدمات "أس أم أس" لـ"أوريدو" بموجب اتفاقية

أعلنت شركة تنتك tyntec، وهي شركة مزودة لخدمات اتصالات السحابة، اليوم، أنها دخلت في شراكة حصرية مع شركة أوريدو غلوبال سيرفيسيز Ooredoo Global Services، قسم مبيعات الجملة لشركة أوريدو، وهي واحدة من أسرع شركات الاتصالات نموا في العالم.



وبموجب اتفاق الشراكة، ستقدم تنتك خدمات أس أم أس التطبيق إلى الشخص (أيه تو بي) لعدد من شركات تشغيل أوريدو في العالم.



أصبحت الرسائل النقالة في الاتصالات بين العلامة التجارية والمستهلك ذات أهمية متزايدة. وتتوقع مؤسسة تي أم آرريسيرتش TMR Researchأنه بحلول العام 2025، سوف يصل سوق الرسائل النصية القصيرة أيه تو بي إلى 86.53 مليار دولار أميركي.



وشركة تنتك هي في طليعة هذا النمو. من خلال الشراكة مع مجموعة أوريدو، توفر الشركة الطريقة الأسرع والأكثر موثوقية للمؤسسات للوصول إلى المستهلكين على شبكات أوريدو عبر الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا من خلال مزود واحد. تزود تنتك أيضًا أوريدو وسيلة آمنة لاستثمار شبكتها الواسعة وتلبية احتياجات المشتركين للتفاعل مع الشركات بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع أصدقائهم وعائلاتهم.



ستبدأ المرحلة الأولى من الشراكة في الربع الثاني من العام 2019، عندما تأتي حركة مرور الرسائل النصية القصيرة الدولية أيه تو بي إلى شركة إندوسات أوريدو، شركة تشغيل أوريدو في إندونيسيا، من تنتك. ستحل هذه الخدمة من تنتك محل جميع مزودي خدمة الرسائل القصيرة أيه تو بي عبر الحدود. ستواصل تنتك نشرها في أسواق إضافية من خلال العمل مع شركات أوريدو العاملة في ميانمار وسلطنة عمان وتونس.



وقال نيكولا وولفرام، الرئيس التنفيذي لشركة تنتك: "هذه الشراكة هي جزء من الزخم العالمي المستمر لشركة تنتك، وستعزز بشكل كبير اتصالنا العميق والواسع بشبكات الاتصالات حول العالم. نحن نعتمد على إصدارنا الأخير على واتس آب بزنس أيه بي آي والشراكات الاستراتيجية الأخرى لضمان أن لدى الشركات أكثر الحلول قوة للتواصل مع عملائها، بغض النظر عن قنوات الاتصال التي تفضلها. أوريدو هي شركة رائدة بين شركات الاتصالات الجوالة العالمية، ومن خلال إقامة شراكة حصرية معها، نحن نوفر الطريقة الأسرع والأكثر موثوقية للمؤسسات للوصول إلى مئات الملايين من المستهلكين في الشرق الأوسط وآسيا وخارجهما.



وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة أوريدو: "شركة تنتك هي الخيار الواضح بالنسبة لنا. إن سجل الشركة في السوق وبنيتها التحتية الآمنة توفر راحة البال التي نحتاجها للقيام بهذه الخطوة الإستراتيجية. تتمتع أوريدو بسمعة طويلة الأمد في توفير تغطية اتصالات فائقة لملايين المستهلكين حول العالم، وستزيد هذه الشراكة من مكانتنا في تلبية الاحتياجات المتغيرة لمشتركينا مع توفير قيمة أكبر من شبكاتنا".



حول تنتك

تنتك هي شركة عالمية مزودة للاتصالات السحابية، ومشغلة مراسلة عالمية للتطبيق إلى الشخص معترف بها كموفر من الفئة الأولى في تقرير أداء بائعي الرسائل النصية للعام ROCCO's 2019 A2P SMS Messaging Vendor Performance Report. تمكن تنتك الشركات من التواصل مع عملائها والعاملين لديها على الأجهزة المحمولة. بنت تنتك اتصالها العالمي من الألف إلى الياء وطورت واجهات برمجة التطبيقات السحابية في المقدمة لتوفير الاستفادة الكاملة من الاتصالات السحابية على نطاق عالمي. بناءً على إمكانية اتصالية من درجة الشركات المشغلة التي تتمتع، تواصل تنتك تعزيز كيفية استخدام مؤسسات اليوم للخدمات العالمية الخاصة بالرسائل والصوت وأرقام الهواتف والمصادقة للاتصال وإجراء المعاملات مع الأشخاص في جميع أنحاء العالم.



لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tyntec.com.



حول أوريدو غلوبال سيرفيسيز

توفر أوريدو غلوبال سيرفيسيز، ذراع أوريدو لمبيعات الجملة، شبكة عالمية المستوى تعمل كبورصة عالمية لحركة الصوت والقدرة والحركة المتجولة. وهي توفر لعملاء البيع بالجملة والشركات المشغلة واحدة من أكبر شبكات التواصل عبر الإنترنت في الشرق الأوسط وترتبط مع أكثر من 100 مشغل، بما في ذلك العديد من أكبر الشركات في العالم. تواصل أوريدو إقامة شراكات جديدة مع الشركات الإقليمية والعالمية الرائدة لتوفير مستوى أعلى من الخدمة وتجربة أفضل لجميع عملائنا.



حول أوريدو

أوريدو هي شركة اتصالات دولية تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا. تقدم أوريدو خدماتها للمستهلكين والشركات في 10 دول، وتقدم تجربة البيانات الرائدة من خلال مجموعة واسعة من المحتوى والخدمات عبر شبكاتها الثابتة والجوالة المتقدمة المركزة على البيانات.



حققت أوريدو إيرادات بلغت 8.2 مليار دولار أميركي كما في 31 كانون الأولديسمبر 2018. وأسهمها مدرجة في بورصة قطر وبورصة أبوظبي للأوراق المالية.