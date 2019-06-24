الاحتلال يستولى على خيمة سكنية بمحافظة الخليل

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، خيمة سكنية في قرية المفقرة جنوب بلدة يطا بمحافظة الخليل، واستولت عليها.



وأفاد منسق اللجان الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل، راتب الجبور، بأن قوات الاحتلال داهمت قرية المفقرة، واستولت على خيمه سكنية يقطنها أحد المواطنين وعائلته.



وأدان الجبور انتهاكات سلطات الاحتلال بحق المواطنين وممتلكاتهم، التي تسعى من خلالها إلى التضييق على المواطنين في تلك المناطق لحملهم على الرحيل عنها، وفقا لوكالة وفا الفلسطينية.



وفى وقت سابق من اليوم، اندلعت مواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وجنود الاحتلال الإسرائيلي، في المحافظة ذاتها وتحديدا فى منطقة باب الزاوية، وعلى جسر حلحول بمحافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.



وأطلق جنود الاحتلال وابلا من الرصاص الحي، وقنابل الغاز صوب المواطنين، مما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق، وفقت لوكالة وفا.